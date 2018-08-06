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В ближайшие дни ожидается нейтральная динамика на рынке РФ
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В ближайшие дни ожидается нейтральная динамика на рынке РФ 

Прайм 8 часов назад
Прошедшую неделю российский рынок отыгрывал две главные идеи. Во-первых, в США приготовлен очередной законопроект, который среди прочих мер предусматривает ограничения на покупку российских долговых обязательств. Перспективы законопроекта пока остаются туманными, но сам факт соревновательности американских законодателей в жёсткости относительно РФ крайне настораживает.
Во-вторых, полномасштабная торговая война КНР и США может оказать негативное влияние на потребление товаров российского экспорта, включая нефть, сталь и прочие базовые материалы. И, наконец, нерезиденты продолжают негативно относиться к российским активам, хотя и не в той степени, что в апреле-мае.
На неделе, завершившейся 1 августа, фонды, инвестирующие в российские активы, потеряли $11 млн против $66,6 млн неделей ранее. В целом можно говорить о том, что желавшие уйти уже ушли, а на рынке остаются те, кто заинтересован в покупке одного из самых недооценённых рынков.
Предстоящая неделя не изобилует большими макроэкономическими событиями, да и политика может взять паузу в связи с летними каникулами законодателей, как в США, так и РФ. Поэтому ждём достаточно нейтральной динамики в ближайшие дни.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на отчетностях и корпоративных новостях Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США
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