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Биткоин торгуется на уровне $7,1 тысячи
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Биткоин торгуется на уровне 7,1 тысячи долларов 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) в понедельник торгуется на отметке около 7,1 тысячи долларов, за неделю показатель опустился почти на одну тысячу долларов, или примерно на 13%, с 8,18 тысячи, при этом в воскресенье значение опускалось ниже 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.06 мск биткоин дорожал на 1,56%, до 7,118 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в стоимости на 1,67%, до 7,103 тысячи долларов.
Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum рос в цене на 1,29%, до 412,25 доллара, XPR — дешевел на 0,07%, до 0,43 доллара, Bitcoin Cash — дорожал на 2,2%, до 711,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 258 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,4% всего рынка криптовалют.
"Хотя понижающийся тренд явно ослабевает, но для роста сил у рынка тоже нет", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.
По словам эксперта, целями являются предыдущие минимумы — 6,7 тысячи долларов и далее 5,7 тысячи. Последний раз ниже отметки в 6 тысяч долларов биткоин торговался в конце июня. Аналитик также отметил, что доля биткоина на крипторынке близка к максимуму за 8 месяцев.
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