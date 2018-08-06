Рынок РФ откроет неделю без выраженной динамики в ожидании статистики по инфляции

Перед стартом торгов на российском рынке в начале недели складывается нейтральный внешний фон. В пятницу наблюдалось усиление, как отечественных индексов, так и рубля, несмотря на внесение днем ранее законопроекта об ужесточении санкций, что можно объяснить фиксацией «коротких» позиций перед выходными и попыткой не делать поспешных негативных выводов, так как ранее неоднократно подобные обсуждения в США заходили в тупик. Минфин еще весной утверждал, что не в его интересах накладывать ограничения на покупку суверенного долга РФ.

График

Американские индексы приблизились к обновлению исторических максимумов на фоне разнородной макростатистики. Положительно стоит воспринимать рекордно низкий уровень безработицы на уровне 3.9%, однако при этом хуже ожиданий оказалось изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — один из главных индикаторов рынка труда.

Дефицит торгового баланса увеличился на 7.3% за счет роста импорта на 1.6 млрд долларов. То есть первичное повышение пошлин пока не отразилось на итогах внешней торговли. Напротив, многие компании США увеличивают запасы, заранее закупая продукцию из Китая по нынешним тарифам, так как Пекин готов ответить на новые пошлины собственными — объемом 60 млрд долларов. Тем не менее, к концу года мы прогнозируем заметные изменения в этом блоке макроинформации. А с начала следующего года эффект появится и в финансовых показателях компаний.

Таблица

Относительно российского рынка неопределенности больше, так как увеличивается геополитическое давление. Отток фондов из РФ за прошлую неделю составил 11 млн долларов, что является отражением ухода от риска на фоне возможных санкций. Рубль, по нашему мнению, будет продолжать находиться вблизи верхней границы диапазона 62-64 за доллар с постепенным ростом вероятности дальнейшего снижения. Минфин РФ с 7 августа увеличит закупки валюты примерно на 6.3% до 16.7 млрд в сутки, что не способствует смене тенденции. Одним из основных событий этой недели станет публикация инфляции за июль, которая должна прибавить примерно 0.4% к прошлому месяцу или 2.6% в годовой динамике.

«Полюс» представил положительный отчет за 1П 2018 года, нарастив выручку и операционную прибыль. Чистая прибыль сократилась за счет курсовых разниц, долги уменьшились на 8.5%, капитальные затраты незначительно увеличились. Рекомендуем покупать акции компании на коррекциях.