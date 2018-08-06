События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 августа 

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
-4% (факт)
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
0,5% (прогноз)
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
2,6% (прогноз)
ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
АК АЛРОСА — Наблюдательный Совет (новая редакция положения о див-дной политике, рекоменд. по див-дам 1П2018)
5,24 — див-д 2017
НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ВОСА (28.09.2018, перевыборы СД, див-ды 2017)