События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 августа

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто

Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)

-4% (факт)

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)

0,5% (прогноз)

16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)

2,6% (прогноз)

ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

АК АЛРОСА — Наблюдательный Совет (новая редакция положения о див-дной политике, рекоменд. по див-дам 1П2018)

5,24 — див-д 2017