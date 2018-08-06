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Прогноз результатов «Роснефти» за II кв по МСФО: чистая прибыль выросла более чем в 2 раза к/к
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Прогноз результатов «Роснефти» за II кв по МСФО: чистая прибыль выросла более чем в 2 раза к/к 

Прайм 8 часов назад
Скачок средних рублевых цен на нефть на 21% к/к вкупе с лагом по экспортной пошлине и разовой прибылью по курсовым разницам, по нашим оценкам, обеспечили рост EBITDA на 24% к/к и увеличение чистой прибыли более чем в 2 раза, что предполагает риск превышения консенсуса по обеим статьям.
Роснефть опубликует финансовые результаты за 2К18 по МСФО во вторник, 7 августа.
— Согласно данным ЦДУ ТЭК, объемы добычи жидких УВ во 2К18 на 2% к/к, при этом объемы переработки остались на прежнем уровне, а добыча газа сократилась на 2.2% к/к.
— По нашим оценкам, объемы продаж остались на прежнем уровне к/к, в свете чего выручка увеличилась на 11% к/к до $33.7 млрд на фоне роста цен на нефть на 11% к/к и роста среднего курса $/RUB на 9%.
— Учитывая улучшение маржи переработки к/к на фоне снижения акцизов и роста внутренних цен на нефтепродукты вкупе с лагом по экспортной пошлине в свете роста цен на нефть, мы прогнозируем рост EBITDA на 24% к/к до $8.4 млрд и рентабельность по EBITDA на уровне 25%.
— Ранее владелец 19.75%-ной доли в Роснефти (BP) раскрыл, что его доля в чистой прибыли во 2К18 составила $766 млн (рост в 3 раза к/к), с учетом различных разовых статей.
— Исходя из данных BP и нашей модели, мы ожидаем рост чистой прибыли Роснефти более чем в 2 раза к/к до $3.2 млрд, что предполагает улучшение перспектив дивдоходности — DY за 1П18 порядка 3.5%;
— Мы ожидаем положительного свободного денежного потока даже без корректировки на авансовые платежи во 2К18 благодаря высоким показателям P&L и некоторому высвобождению средств из оборотного капитала.
Прайм: последние новости
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