Ещё
Чистая прибыль «Русала» во II квартале снизилась на 31%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Чистая прибыль «Русала» во II квартале снизилась на 31% 

Rambler News Service 8 часов назад
Чистая прибыль «Русала» во втором квартале 2018 года по МСФО снизилась по отношению к первому кварталу на 31% — до $218 млн, следует из отчета компании. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%. Выручка за квартал снизилась по сравнению с первым кварталом на 18% до $2,25 млрд, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — на 8,7%.
За первое полугодие 2018 года чистая скорректированная прибыль увеличилась на 15% до $535 млн Выручка выросла на 4,9% до $4,99 млрд
Чистый долг на 30 июня составил $7,87 млрд, что на 3% больше по сравнению с показателем на начало года.
В компании отметили, что с начала этого года алюминиевый рынок испытывает серьезное негативное воздействие, вызванное перебоями в поставках.
«Временное прекращение работы алюминиевого завода ABI в Квебеке мощностью 450 тыс. тонн привело к сокращению объемов производства алюминия в Канаде на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алюминиевое предприятие Albras в Бразилии работало вполовину своей мощности из-за вынужденного сокращения объемов производства глинозема на заводе Alunorte. При этом перезапуск алюминиевых мощностей, как в Китае, так и за его пределами, осуществляется крайне медленно из-за высокой стоимости сырья и проблем с энергоснабжением», — отметили в «Русале».
Также а компании отметили, что «торговые войны и введение импортных пошлин наряду с санкциями OFAC привели к значительному росту премий и цен, увеличив расходы основных потребителей алюминия».
«Учитывая значительные объемы поставок глинозема «Русалом» на европейские алюминиевые заводы, введение санкций против компании вместе с сокращением объемов производства глинозема на заводе Alunorte привело к существенному росту цены на глинозем в апреле, когда она достигла $600 за тонну. Это, в свою очередь, существенно повлияло на издержки производителей алюминия, так как доля цены на глинозем в стоимости алюминия на LME достигла 21%, увеличившись по сравнению с историческим средним значением в 14-15%», — отметили в компании.
Rambler News Service: последние новости
Росстат зафиксировал в июле рост цен на товары для школьников Объем производства химических предприятий Нижегородской области вырос на 40% Еврокомиссия одобрила приобретение «Уралхимом» 10% акций «Уралкалия»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени99
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение