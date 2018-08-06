Чистая прибыль «Русала» во II квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль «Русала» во втором квартале 2018 года по МСФО снизилась по отношению к первому кварталу на 31% — до $218 млн, следует из отчета компании. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 8%. Выручка за квартал снизилась по сравнению с первым кварталом на 18% до $2,25 млрд, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — на 8,7%.

За первое полугодие 2018 года чистая скорректированная прибыль увеличилась на 15% до $535 млн Выручка выросла на 4,9% до $4,99 млрд

Чистый долг на 30 июня составил $7,87 млрд, что на 3% больше по сравнению с показателем на начало года.

В компании отметили, что с начала этого года алюминиевый рынок испытывает серьезное негативное воздействие, вызванное перебоями в поставках.

«Временное прекращение работы алюминиевого завода ABI в Квебеке мощностью 450 тыс. тонн привело к сокращению объемов производства алюминия в Канаде на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алюминиевое предприятие Albras в Бразилии работало вполовину своей мощности из-за вынужденного сокращения объемов производства глинозема на заводе Alunorte. При этом перезапуск алюминиевых мощностей, как в Китае, так и за его пределами, осуществляется крайне медленно из-за высокой стоимости сырья и проблем с энергоснабжением», — отметили в «Русале».

Также а компании отметили, что «торговые войны и введение импортных пошлин наряду с санкциями OFAC привели к значительному росту премий и цен, увеличив расходы основных потребителей алюминия».

«Учитывая значительные объемы поставок глинозема «Русалом» на европейские алюминиевые заводы, введение санкций против компании вместе с сокращением объемов производства глинозема на заводе Alunorte привело к существенному росту цены на глинозем в апреле, когда она достигла $600 за тонну. Это, в свою очередь, существенно повлияло на издержки производителей алюминия, так как доля цены на глинозем в стоимости алюминия на LME достигла 21%, увеличившись по сравнению с историческим средним значением в 14-15%», — отметили в компании.