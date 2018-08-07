В национальной мясной ассоциации назвали африканскую чуму свиней одной из причин роста цен на колбасу

«Что касается цен, есть негативные факторы — африканская чума свиней, которая, фактически, уничтожила несколько крупных свинокомплексов. Калининградская область вообще осталась без свинины, и мы сегодня с основной территории РФ вынуждены поставлять в Калининградскую область, что конечно, создаёт определённый дефицит в каких-то регионах. Африканская чума свиней — это важный фактор, влияющий на цену. Есть сезонные факторы. У нас очень высокий спрос на свинины в этом году из-за того, что тёплое лето, сезон барбекю и шашлыков, выезды на природу».

Юшин отметил, что повышение цен на мясные изделия во многом зависит от торговых сетей, которые создают наценку до восьмидесяти процентов.

«Что же касается готовой продукции, то я не уверен, что цены на неё будут серьёзно расти. Себестоимость, может быть, и повысится, но надо помнить, что не переработчики продают конечный продукт, эти колбасы и сосиски. Их продают торговые сети, а в торговых сетях наценка на эту продукцию идёт от тридцати до восьмидесяти процентов. Я думаю, что торговые сети, понимая, что покупательская способность ограничена, умерят свои аппетиты и не будут повышать цены, а будут снижать свою баржу. Но, повторяю, всё-таки паниковать не надо. Цены в оптовом звене всегда во всем мире достаточно волатильны. Надо смотреть на количество и цены на полке, а это уже зависит от позиции и политики торговых сетей».

Ранее СМИ сообщили о грядущем росте цен на колбасу и мясные полуфабрикаты. О резком повышении закупочной стоимости сырья заявили несколько крупных мясопереработчиков. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время розничные цены могут вырасти на десять — пятнадцать процентов.