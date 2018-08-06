Ещё
Банк «Санкт-Петербург» проведет buy back 12 млн акций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Банк «Санкт-Петербург» проведет buy back 12 млн акций 

Банки.ру 7 часов назад
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о проведении обратного выкупа акций (buy back). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Кредитная организация приняла решение о приобретении своих размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 млн штук по цене приобретения одной акции 55 рублей. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка — с 7 сентября по 7 октября 2018 года.
Продуктовый виджет
«В первой половине этого года мы заявляли о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций банка и о планах по реализации мероприятий, направленных на повышение рыночной цены. Первым шагом в этом направлении станет обратный выкуп акций, о котором мы объявляем сегодня. Следующим шагом будет рассмотрение осенью наблюдательным советом программы мероприятий по росту рыночной капитализации банка», — прокомментировал председатель правления кредитной организации Александр Савельев.
Новость
Банки.ру: последние новости
Московская биржа: лучшая динамика в июле была на рынке облигаций, валют и акций Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно АСВ в рамках реализации имущества Татфондбанка выставило на торги евробонды за 1,457 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение