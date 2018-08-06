Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого укрепления. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,38-63,47 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,39 руб., повысившись на 5,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 73,29 руб. — это на 6,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 5,8 коп. — до 67,81 руб.

Нефть дорожает в понедельник на сообщениях о неожиданном снижении добычи в Саудовской Аравии в июле.

К 10:00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,29% и составила $73,42 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,37% — до $68,74 за баррель.