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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого укрепления. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,38-63,47 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,39 руб., повысившись на 5,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 73,29 руб. — это на 6,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 5,8 коп. — до 67,81 руб.
Нефть дорожает в понедельник на сообщениях о неожиданном снижении добычи в Саудовской Аравии в июле.
К 10:00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,29% и составила $73,42 за баррель.
Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,37% — до $68,74 за баррель.
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