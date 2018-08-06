Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории обратный выкуп акций

Совет директоров «Роснефти» одобрил программу обратного выкупа акций компании (buy-back) до $2 млрд Об этом сообщается на сайте нефтяной госкомпании. Согласно текущим котировкам, $2 млрд — это менее 3% капитализации «Роснефти».

Акции и депозитарные расписки будут приобретаться до конца 2020 г., их максимальное количество составит не более 340 млн шт. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры, уточняется в сообщении.

В ближайшее время для программы buy-back будет назначен независимый банк-агент. Им станет один из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, указывает компания.

Приобретенные акции и расписки будут находиться на балансе «Роснефти». По итогам завершения программы совет директоров примет решение в отношении бумаг. В том числе компания рассматривает их возможное полное или частичное погашение.

«Роснефть» проведет обратный выкуп собственных акций впервые в своей истории. Программа реализуется в рамках стратегии компании по повышению ее акционерной стоимости.