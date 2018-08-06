Ещё
Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории обратный выкуп акций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории обратный выкуп акций 

Ведомости 7 часов назад
Совет директоров «Роснефти» одобрил программу обратного выкупа акций компании (buy-back) до $2 млрд Об этом сообщается на сайте нефтяной госкомпании. Согласно текущим котировкам, $2 млрд — это менее 3% капитализации «Роснефти».
Акции и депозитарные расписки будут приобретаться до конца 2020 г., их максимальное количество составит не более 340 млн шт. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры, уточняется в сообщении.
В ближайшее время для программы buy-back будет назначен независимый банк-агент. Им станет один из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, указывает компания.
Приобретенные акции и расписки будут находиться на балансе «Роснефти». По итогам завершения программы совет директоров примет решение в отношении бумаг. В том числе компания рассматривает их возможное полное или частичное погашение.
«Роснефть» проведет обратный выкуп собственных акций впервые в своей истории. Программа реализуется в рамках стратегии компании по повышению ее акционерной стоимости.
На новости об одобрении советом директоров программы buy-back акции «Роснефти» на Московской бирже выросли в цене к 10.30 мск на 2,54%, до 421,7 руб. за бумагу.
Ведомости: последние новости
Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на листинг на Мосбирже Белоруссия договорилась с банками о выпуске рублевых облигаций в России Еврокомиссия одобрила покупку «Уралхимом» 10% «Уралкалия»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение