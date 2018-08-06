Совет директоров «Роснефти» одобрил проведение buy back на 2 млрд долларов

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Совет директоров «Роснефти» в соответствии с объявленными компанией 25 апреля 2018 года стратегическими инициативами одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций «Роснефти», в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 2 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении компании.

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Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках обратного выкупа, составит не более 340 млн штук. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации buy back.

Выкуп акций будет осуществляться с даты одобрения советом директоров — 6 августа 2018 года, по 31 декабря 2020 года включительно.

Также в ближайшее время на основании решения совета директоров буден назначен независимый банк-агент для проведения обратного выкупа.