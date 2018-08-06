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Динамику акций Сбербанка определяет геополитика
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Динамику акций Сбербанка определяет геополитика 

Прайм 7 часов назад
В пятницу на Московской бирже одними из лидеров снижения стали акции «Сбербанка», упавшие на 2,1%, сегодня с утра они снижаются ещё на 1,3%. Причина — внесение в Конгресс США законопроекта по расширению санкций к России. Они могут затронуть финансовый и нефтегазовый сектор, а также госдолг.
Речь идёт о серьёзных санкциях, которые могут оказать существенное влияние на российскую экономику. После рассмотрения Конгрессом США формулировки в тексте законопроекта могут измениться или вовсе он будет отложен в долгий ящик. На наш взгляд, вероятность его принятия в текущем виде невысокая. Но есть и настораживающиеся моменты. Если полгода назад американские политики и экономисты говорили о том, что расширение санкций к России негативно скажется, в том числе, на американской экономике, то сейчас таких разговоров нет. Риски расширения санкций существуют, но ближайший месяц можно расслабиться — Конгресс США ушёл на каникулы.
Наиболее эмоционально на внесение законопроекта отреагировали именно акции «Сбербанка», снизившиеся с начала августа на 5,5%. Это один из наихудших результатов среди российских акций. Отметим, что остальные «голубые фишки» к вечеру восстановили большую часть снижения. Дело в том, что в последние годы акции «Сбербанка» пользовались высоким спросом у нерезидентов. Зарубежные нерезиденты наиболее эмоционально отреагировали на возможное расширение санкций к России, поэтому акции «Сбербанка» оказались под давлением продавцов.
Акции «Сбербанка» росли три года подряд — до марта 2018 года. За это время они выросли в 5 раз, до 280 руб. Но с того момента они откатились вниз на 29% до 202 руб. О безостановочном росте можно забыть — парадигма трансформируется. Нерезиденты меняют своё отношение к российским активам и внимательно следят за противостоянием США и России. Сейчас определяющим фактором для акций «Сбербанка» является геополитика. А значит в них в ближайшее время вероятна повышенная волатильность. Отметим, что фундаментально «Сбербанк» остаётся интересным растущим активом, с высокой рентабельностью и дивидендами. Сильные просадки в этой бумаге мы рекомендуем использовать для покупок.
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