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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Акции "Роснефти" обновили исторический максимум после выхода позитивного финансового отчета за первое полугодие 2018 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
К 10.18 мск акции крупнейшей в РФ нефтяной компании дорожали на 1,1% — до 424,1 рубля. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,5%. Ранее в ходе торгов вторника акции «Роснефти» подскочили до 426 рублей (+1,6%) — исторического максимума. Предыдущий рекорд на уровне 425,7 рубля был установлен в январе 2017 года.
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 309 миллиардов рублей. Свободный денежный поток компании при этом вырос вдвое — до 363 миллиардов.
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