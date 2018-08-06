Роснефть начала обратный выкуп акций на 2 миллиарда долларов

Совет директоров "Роснефти" одобрил начало программы по обратному выкупу акций компании (buy-back). Максимальный объем выкупа акций заявлен в размере двух миллиардов долларов.

Программа рассчитана до 31 декабря 2020 года включительно, сообщается на сайте

компании. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 000 000 шт., точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

В ближайшее время, как отмечают в «Роснефти», один из ведущих международных финансовых институтов назначат в качестве независимого банка-агента, который будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. Это обеспечит высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам.

Все приобретенные акции на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После окончания программы решение о дальнейшей судьбе акций примет совет директоров.

В мае совет директоров компании утвердил дополнительные инициативы к стратегии-2022, напоминает

"Коммерсант". С целью повышения доходности для акционеров руководство «Роснефти» предложило реализовать программу обратного выкупа акций в 2018-2020 годах.