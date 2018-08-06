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Роснефть начала обратный выкуп акций на 2 миллиарда долларов
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Роснефть начала обратный выкуп акций на 2 миллиарда долларов 

Newsru.com 6 часов назад
Фото: Newsru.com
Совет директоров "Роснефти" одобрил начало программы по обратному выкупу акций компании (buy-back). Максимальный объем выкупа акций заявлен в размере двух миллиардов долларов.
Программа рассчитана до 31 декабря 2020 года включительно, сообщается на  сайте
компании. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 000 000 шт., точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.
В ближайшее время, как отмечают в «Роснефти», один из ведущих международных финансовых институтов назначат в качестве независимого банка-агента, который будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. Это обеспечит высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам.
Все приобретенные акции на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После окончания программы решение о дальнейшей судьбе акций примет совет директоров.
В мае совет директоров компании утвердил дополнительные инициативы к стратегии-2022, напоминает
"Коммерсант". С целью повышения доходности для акционеров руководство «Роснефти» предложило реализовать программу обратного выкупа акций в 2018-2020 годах.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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