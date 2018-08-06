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Росстат: годовая инфляция в России ускорилась
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Росстат: годовая инфляция в России ускорилась 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Годовая инфляция в июле ускорилась с 2,3% до 2,5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Как стало известно, динамика цен по разным регионам была неравномерной. Отмечается, что в 12 субъектах инфляция составила 0,5% и более.
"Вместе с тем в 12 субъектах России (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Республики Калмыкия и Калининградской области — на 0,4% и 0,3% соответственно", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал дефляцию в России.
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