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Доходности ОФЗ устремились к максимумам с июля 2017 года
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Доходности ОФЗ устремились к максимумам с июля 2017 года 

Прайм 7 часов назад
В пятницу торговая сессия началась с негативной динамики (сохранилась с четверга) в ответ на усиление санкционной риторики накануне вечером. Курс рубля к середине дня упал ниже 63,5 руб. /долл., а котировки наиболее ликвидных госбумаг теряли в среднем 0,2–0,3 п.п. Однако сообщение о повышении Центробанком Китая резервных требований по валютным форвардам привело к резкому ослаблению доллара, в результате чего укрепились все валюты развивающихся стран, включая рубль. Это позволило большинству ОФЗ восстановить сданные утром позиции, исключением был лишь выпуск ОФЗ 26207 (погашение в 2027 г.), завершивший день снижением на 0,2 п.п. от номинала. Таким образом, по итогам недели потери среднесрочных ОФЗ составили 0,5–0,7 п.п. от номинала, а длинных — 0,3–0,5 п.п. В результате продолжившихся в пятницу утром продаж, доходности превысили максимумы, которые наблюдались в июне на фоне распродаж, вызванных итогами заседания ЦБ, и устремились к уровням июля 2017 г. Сейчас доходность десятилетних бумаг вплотную приблизилась к 7,85% годовых, а шестнадцатилетних — к 7,95%.
Мы считаем, что на текущих уровнях ОФЗ выглядят уже привлекательно. Однако восстановлению спроса будет мешать продолжающийся рост курса доллара и риск новых санкций, хотя на время августовских каникул Конгресса США, начинающихся с этой недели, санкционная риторика может ослабнуть.
Учитывая, что наиболее важные макроданные за июнь–июль опубликованы, в краткосрочной перспективе торговая война между Китаем и США будет являться основным ориентиром для валютного рынка и, соответственно, задавать вектор движения развивающимся рынкам. В ближайшее время планируется возобновить переговоры по торговому соглашению, и для достижения договоренностей остается только месяц, иначе в начале сентября новые пошлины вступят в силу, и переговоры могут быть прекращены.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на отчетностях и корпоративных новостях Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США
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