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«Роснефть» погасит свои акции по buy back
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«Роснефть» погасит свои акции по buy back 

News.ru 7 часов назад
Совет директоров компании «Роснефть» одобрил программу buy back. Приобретенные акции и ГДР останутся на балансе группы до завершения инициативы, а уже потом могут быть частично или полностью погашены.
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