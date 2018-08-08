Биржевой курс доллара обновил максимум ноября 2016 года

Российский рынок сегодня нервно отреагировал на публикацию в прессе подробностей о возможных американских санкциях на покупку российского госдолга, полагают аналитики. В частности, из публикации «Коммерсанта» стало известно, что, помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских госбанков.

На фоне падения нефтяных котировок и низкого объема торгов на Мосбирже к вечеру давление на рубль усилилось. Так, цена барреля Brent к 20.00 мск опустилась на четыре процента — до 71,8 доллара. На баррель, в частности, надавили слабые статистические данные из США, где коммерческие запасы нефти сокращаются более низкими темпами, чем ожидали аналитики.

"На нефть с одной стороны влияют среднесрочные и долгосрочные риски для спроса, проистекающие из торговых войн, и непонятные пока краткосрочные риски для предложения, вызванные грядущими иранскими санкциями, — сказал глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен . — Очень узкий коридор, в котором находятся котировки, скрывает тот факт, что на рынке не все гладко".

Рубль к доллару в первой половине дня девальвировался почти на 2,5 процента — до внутридневного апрельского максимума в 65,05, преодолев уровень сопротивления 64. Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев указывал, что в случае пробоя нового сопротивления новым ориентиром становится максимум ноября 2016 года — область 66,5 рубля.