«Фишки» банковского сектора РФ уводят вниз рынок акций на санкционной теме

Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижался на 1,17%, до 2285,06 пункта, индекс РТС — на 2,93%, до 1113,56 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос при этом на 1,19 рубля, до 64,68 рубля, курс евро — на 1,35 рубля, до 75 рублей.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешеввел на 1,5% — до 73,53 доллара за баррель.

"Пока на мировых финансовых рынках ситуация в целом остаётся хоть и напряжённой, но стабильной, из российских активов продолжается бегство нерезидентов из-за опасения новых санкций. Тем не менее, не только российский фондовый рынок сейчас находится под ударом из-за действий США, но также и рынок Китая, который сегодня опять упал на 1,5%", — комментирует Василий Олейник из «Финама».

Основной причиной для провала индексов и рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета «Коммерсант» в своей статье в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.

САНКЦИОННАЯ ТЕМА ОБВАЛИЛА ИНДЕКСЫ

В среду рынок открылся снижением основных индексов на 0,4%, в лидерах падения оказались акции АФК «Система», обвалившиеся на 4,5% на новостях о возможных санкциях против основного владельца и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова

Стремительное падение рубля против доллара и евро, а также бумаг Сбербанка (обыкновенные акции банка падали более чем на 4%) усилили негативные настроения на рынке и в результате во второй половине торгового дня рублевый индекс Мосбиржи терял более 1%, а долларовый индекс РТС — около 3%.

К текущему моменту акции АФК «Система» падают на 4,18%, привилегированные акции Сбербанка — на 2,97%, его обыкновенные акции — на 3,75% (уже снижались до минимума с середины апреля).

Впрочем, под давлением оказались и акции ВТБ (-2,5%) на фоне ослабления национальной валюты.

"Из-за падения рубля пока нет сильных распродаж в акциях компаний-экспортёров, но это временно. А вот все остальные компании, работающие внутри страны, сегодня теряют по 1-3%", — отмечает Олейник.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Крайне опасная сейчас назревает ситуация для всех рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах-убежищах. Как только и на фондовом рынке США начнётся коррекция, сразу все остальные площадки пойдут вниз ещё быстрее. Техническая картина по индексу Мосбиржи теперь выглядит крайне негативно. Он чётко развернулся и держит путь в район 2200 пунктов", — говорит Олейник.