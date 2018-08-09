Рынок акций РФ днем заметно снизил темпы падения на фоне роста бумаг экспортеров

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг заметно снизил темпы утреннего падения на фоне новостей о новых возможных санкциях США, благодаря росту капитализации экспортеров нефтегазового сектора и акций "Норникеля" и замедлению снижения бумаг банков и "Аэрофлота" , следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 14.42 мск снижался на 0,49%, до 2281,79 пункта, индекс РТС — на 2,42%, до 1086,81 пункта, следует из данных Московской биржи. В начале сегодняшних торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 1,6%, до 2257,51 пункта — минимума с 23 июля, индекс РТС и вовсе на 3,7% — до 1073,15 пункта, приблизившись к минимуму года.

В свою очередь, акции банков и «Аэрофлота», ощутимо подешевевшие в начале торгов, частично компенсировали сегодняшние потери. Так, к текущему моменту акции Сбербанка дешевеют на 1,19%, ВТБ — на 3,53%, «Аэрофлота» — на 3,31%. Утром обыкновенные акции Сбербанка дешевели на 5,2%, ВТБ — на 6,3%, «Аэрофлота» — на 11,8%. Бумаги Сбербанка в четверг обновили минимум с сентября 2017 года, ВТБ — с ноября 2014 года, «Аэрофлота» — с августа 2016 года.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп