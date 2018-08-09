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Рынок акций РФ днем заметно снизил темпы падения на фоне роста бумаг экспортеров
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Рынок акций РФ днем заметно снизил темпы падения на фоне роста бумаг экспортеров 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг заметно снизил темпы утреннего падения на фоне новостей о новых возможных санкциях США, благодаря росту капитализации экспортеров нефтегазового сектора и акций "Норникеля" и замедлению снижения бумаг банков и "Аэрофлота", следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.42 мск снижался на 0,49%, до 2281,79 пункта, индекс РТС — на 2,42%, до 1086,81 пункта, следует из данных Московской биржи. В начале сегодняшних торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 1,6%, до 2257,51 пункта — минимума с 23 июля, индекс РТС и вовсе на 3,7% — до 1073,15 пункта, приблизившись к минимуму года.
"Поддержку индексу (Мосбиржи — ред.) оказывает слабый рубль, который добавляет привлекательности бумагам экспортеров. Не исключаем, что в ближайшее время, при отсутствии новых вводных, панические настроения сойдут на нет", — комментируют аналитики компании «БКС Брокер». К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,1%, "Лукойла" — на 0,39%, акции "Русснефти" — на 1,36%, акции «Норильского никеля» — на 0,36%.
В свою очередь, акции банков и «Аэрофлота», ощутимо подешевевшие в начале торгов, частично компенсировали сегодняшние потери. Так, к текущему моменту акции Сбербанка дешевеют на 1,19%, ВТБ — на 3,53%, «Аэрофлота» — на 3,31%. Утром обыкновенные акции Сбербанка дешевели на 5,2%, ВТБ — на 6,3%, «Аэрофлота» — на 11,8%. Бумаги Сбербанка в четверг обновили минимум с сентября 2017 года, ВТБ — с ноября 2014 года, «Аэрофлота» — с августа 2016 года.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
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