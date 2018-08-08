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Рынок акций РФ не устоял в среду под натиском «санкционных медведей»
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Рынок акций РФ не устоял в среду под натиском «санкционных медведей» 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду закрыл торги значительным снижением при распродажах практически во всех секторах на фоне санкционной тематики, причем индекс РТС упал практически на 3% из-за стремительного падения рубля к основным инвалютам при резко дешевеющей нефти.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,83%, до 2293,01 пункта, индекс РТС — на 2,91%, до 1113,78 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 20.04 мск рос на 1,57 рубля, до 65,06 рубля, курс евро — на 1,78 рубля, до 75,43 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал при этом на 3,55% — до 72 долларов за баррель.
Основной причиной для провала индексов и рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета «Коммерсант» в своей статье ранее в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.
"Дополнительный негатив принесли сообщения об эскалации торгового противостояния США и Китая: Вашингтон расширил список товаров, подпадающих под пошлины, еще на 16 миллиардов, и сообщил о готовности ввести дополнительные пошлины на 150-200 миллиардов долларов", — отмечает Александр Сидоров из ИК «Велес Капитал».
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ…
Ожидание новой порции санкций со стороны США заставило многих инвесторов пересмотреть свои позиции относительно значимых компаний, которые имеют высокий вес в российских фондовых индексах, комментирует эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
"В первую очередь пострадала компания АФК «Система» на слухах о том, что есть вероятность введения санкций против главы компании Владимира Евтушенкова", — уточняет он. Акции АФК снизились к закрытию торгов на 2,73% — до 8,72 рубля. Эксперт ожидает продолжения падения до уровня в 8 рублей.
Бумаги Сбербанка в течение торгов среды падали к минимумам с середины апреля: префы — на 4,5%, до 168,8 рубля, обыкновенные акции — на 5,1%, до 191,51 рубля. К закрытию торгов привилегированные акции подешевели на 3,91% — до 169,74 рубля, обыкновенные — на 4,26%, до 193,2 рубля.
В случае прохождения рубежа в 191,5 рубля котировки обыкновенных акций Сбербанка могут продолжить снижение в район 180-185 рублей, считает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade. «Аналогичная картина просматривается и на графике префов, здесь высока угроза пробоя уровня 169-170 рублей с последующим снижением в район 160-163 рублей», — добавляет аналитик.
Акции "Русала" также оказались под давлением на фоне санкционной риторики. ОК «Русал» в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей, сообщили РИА Новости источники, близкие к компании, комментируя исследование рейтингового агентства Fitch о перспективах мировой алюминиевой отрасли.
Тем не менее, бумаги алюминиевого гиганта к закрытию торгов снизились ещё «по-божески», на 0,91%. Возможно, свое влияние оказал прогноз того же Fitch о возможном дефиците металла в будущем году на глобальном рынке, в случае продолжения действия санкций против «Русала», более чем в 0,5 миллиона тонн, а также росте цен на алюминий до 3 тысяч долларов за тонну.
Также среди лидеров падения — обыкновенные акции "Мечела" (-4,55%), акции "Уралкалия" (-4,4%), "Газпром нефти" (-4,01%), акции "Яндекса" (-3,85%), «Энел России» (-3,7%), ГДР En+ (-3,17%), акции ОВК (-3,14%).
…И РОСТА
"Отсутствие прямых угроз позволило акциям "Газпрома" противостоять тенденциям на рынке. В целом нефтегазовый сектор оказался достаточно устойчивым, так как его товар уникален и может продаваться как за доллары, так и за евро или юани. Благодаря слабости доллара активно дорожали привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", — комментирует Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер».
В итоге «Газпром» подорожал на 0,95%.
Также среди лидеров роста — акции "Русснефти" (2,13%), "Мегафона" (2,09%), бумаги «Сургутнефтегаза» (префы выросли на 0,98%, обыкновенные акции — на 1,83%), депозитарные расписки «Ленты» (1,42%), акции "Фосагро" (1,33%), обыкновенные акции "Татнефти" (0,98%), префы "Башнефти" (0,84%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Риски продолжения развития плохого сценария на рынке акций РФ растут, игроки, скорее всего, также продолжат делать ставки на рост валют против рубля, полагает Игнатенко.
В фокусе внимания в основном фиксация полученной ранее на росте рынка и еще остающейся прибыли, и в пятницу индекс Мосбиржи может опуститься еще, в сторону отметки 2265 пунктов, добавляет Гасанов.
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