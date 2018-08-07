Потребительские расходы вновь поддержат экономику Индонезии 

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Расходы домохозяйств, двигатель роста триллионной экономики Индонезии, снова показывают позитивную динамику, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/MAST IRHAM
В минувшем квартале потребление увеличилось на 5,14%. Темпы роста показателя превысили 5% впервые за семь кварталов.
Это произошло, после того как президент Индонезии Джоко Видодо принял ряд мер для поддержания покупательной способности, включая замораживание розничных цен на топливо и электроэнергию в преддверии апрельских выборов.
Лучший квартальный рост частных расходов за четыре года должен получить дополнительный импульс от Азиатских игр в этом месяце, во время которых, вероятно, будут потрачены миллионы долларов. Поддержку расходам также окажут ежегодное заседание МВФ в октябре и президентская и парламентская избирательные кампании, прогнозирует PT Bank Mandiri.
Возвращение покупательной способности в Индонезии должно стать катализатором для акций потребительского сектора, которые были в числе аутсайдеров в этом году. Индекс Jakarta Consumer Goods упал на 14% с начала года.
Потребление домохозяйств составляет около 55% крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии. По оценкам Nomura Holdings Inc., устойчивое восстановление частных инвестиций и увеличение государственных расходов на инфраструктуру могут поддержать темпы роста.
"Хорошие показатели ВВП почему-то не отразились на финансовых показателях ряда компаний в первой половине 2018 года, — отмечает руководитель отдела исследований DBS Vickers Securities Indonesia Майнард Ариф. — Некоторые инвесторы, возможно, предпочтут подождать, чтобы увидеть, сохранится ли позитивная тенденция сохранится до конца года".