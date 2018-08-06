Рубль днем снижается к доллару и евро, несмотря на нефть по $74

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем снижается к доллару и евро на фоне санкционных рисков.

Рынок нефти возвращается на уровень 74 доллара за баррель, однако рубль пока игнорирует этот рост, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами «завтра» к 13.47 мск повышался на 33 копейки — до 63,67 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 73,47 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ В ПРОТИВОФАЗЕ С НЕФТЬЮ

Курс рубля днем снижался к доллару и евро, отыгрывая риски введения новых санкций США против РФ — на этот раз против госдолга страны.

При этом стоимость нефти повышается в район отметки 74 долларов за баррель, но рубль не реагирует на это. Игроки рынка реагируют на новости о снижении Саудовской Аравией добычи нефти в июле на 200 тысяч баррелей в сутки до 10,29 миллиона баррелей.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) оценила, что за неделю по 3 августа общее число действующих буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на четыре до 1044. Количество американских нефтяных буровых при этом сократилось на две до 859 единиц, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В итоге, доллар и евро днем прибавляли 0,4-0,5% к рублю. Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешнее давление на рубль остаётся доминирующим в определении его курса и не позволяет «россиянину» укрепляться, рассуждает генеральный директор АО «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий. Среднесрочный геополитический риск в виде потенциального ужесточения антироссийских санкций со стороны США дополняет негативный фон для рубля, говорит он.

"К тому же, обусловленная опасениями усиления торговых противоречий между США и Китаем, слабость валют стран развивающихся рынков, не добавляет оптимизма и российскому рублю. У цен на нефть, рост которых мог бы оказать поддержку отечественной нацвалюте, нет стимулов для поднятия выше отметок 72,5–73,5 доллара за баррель. Исходя из всех этих факторов и тенденций, к концу этой недели мы можем наблюдать приближение курса рубля к границе в 64,5 рубля за доллар", — добавил Вьюницкий.

"Профицит счета текущих операций в августе, по нашим оценкам, также сезонно увеличится (до 4 миллиардов долларов). На этом фоне, рубль может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 против доллара, в случае отсутствия новых сообщений о вероятном ужесточении санкций", — сказал он.