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«Роснефть» нарастила добычу нефти во II квартале на 0,8% — до 56,54 млн тонн
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«Роснефть» нарастила добычу нефти во II квартале на 0,8% — до 56,54 млн тонн 

Rambler News Service 6 часов назад
«Роснефть» нарастила добычу нефти (включая газовый конденсат) во II квартале 2018 года на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 56,54 млн тонн, говорится в сообщении компании.
В то же время добыча нефти в I полугодии 2018 года сократилась на 0,2% в годовом выражении — до 112 млн тонн.
Среднесуточная добыча жидких углеводородов компании за шесть месяцев увеличилась на 0,8% и составила 4,6 млн баррелей.
«Принимая во внимание договоренности о частичном восстановлении добычи нефти и конденсата в рамках Соглашения ОПЕК+, по состоянию на начало июля компания смогла оперативно нарастить добычу до уровня начала действия ограничений (октябрь 2016 г.), что свидетельствует о корректности стратегического выбора активов для ограничения добычи», — говорится в сообщении.
«Роснефть» отмечает, что компания обладает технологическими возможностями по наращиванию объемов производств жидких углеводородов в течение III квартала на примерно 200 тыс. баррелей в сутки, реализовав этот потенциал в объеме примерно 120 тыс. баррелей в сутки в июне-июле по итогам решений, принятых на 174-й Конференции стран-участниц ОПЕК и 4-й Министерской встрече стран ОПЕК+.
Среднесуточная добыча углеводородов во II квартале сохранилась на уровне показателя за I квартал 2018 года и составила 5,706 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Объем нефтепереработки «Роснефти» за отчетный период увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,12 млн тонн.
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