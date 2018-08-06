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Объем операций в мобильном банке «Русского Стандарта» RSB Mobile вырос на 45% за полугодие
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Объем операций в мобильном банке «Русского Стандарта» RSB Mobile вырос на 45% за полугодие 

Банки.ру 6 часов назад
Объем операций активных пользователей мобильного банка банка «Русский Стандарт» RSB Mobile вырос на 45% за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Количество новых активных клиентов в Интернет— и Мобильном банках «Русского Стандарта» в текущем году увеличилось на 28% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
В первом полугодии среди активных клиентов больше операций в мобильном банке по оплате городского телефона стало на 73%. Количество платежей за транспортные услуги выросло на 72%. На 60% выросли платежи по оплате услуг Интернет-провайдеров и ТВ. Объем переводов с карты на карту вырос на 22%.
По итогам первого полугодия 2018 года большинство трансакций с помощью RSB Online и RSB Mobile клиенты совершали в Москве и области. Средний чек в столице составил 18 557 рублей. Второй город по величине объема трансакций, совершаемых с помощью RSB Online и RSB Mobile — Санкт-Петербург. Средний чек здесь 23 037,69 рубля.
Банк «Русский Стандарт» выпустил 11 обновлений мобильного банка RSB Mobile за 6 месяцев.
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