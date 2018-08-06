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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,02%
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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,02% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, туризма и отдыха и финансов.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 упал на 0,02%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Saipem SpA (MI:SPMI), которые подорожали на 0,1250 п. (2,99%), закрывшись на отметке в 4,3110. Котировки Unione di Banche Italiane SpA (MI:UBI) выросли на 0,0610 п. (1,73%), завершив торги на уровне 3,5890. Бумаги Azimut Holding SpA (MI:AZMT) выросли в цене на 0,25 п. (1,80%), закрывшись на отметке 14,11.
Лидерами падения стали акции Banco Bpm (MI:BAMI), цена которых упала на 0,149 п. (5,95%), завершив сессию на отметке 2,354. Акции Mediobanca (MI:MDBI) поднялись на 0,146 п. (1,65%), закрывшись на уровне 8,680, а Ferrari NV (MI:RACE) снизились в цене на 0,50 п. (0,46%) и завершили торги на отметке 107,30.
На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (184) превысило количество закрывшихся в плюсе (153), а котировки 36 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,87%, или 1,28, достигнув отметки $69,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,31%, или 0,96, до $74,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,38%, или 4,70, до отметки $1.218,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,07% до 1,1560, а котировки EUR/GBP повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,8934.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 95,17.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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