Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, телекоммуникаций и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 снизился на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Saipem SpA (MI:SPMI), которые подорожали на 0,1040 п. (2,48%), закрывшись на отметке в 4,2900. Котировки Azimut Holding SpA (MI:AZMT) выросли на 0,17 п. (1,26%), завершив торги на уровне 14,04. Бумаги Recordati (MI:RECI) выросли в цене на 0,30 п. (0,93%), закрывшись на отметке 32,40.

Лидерами падения стали акции Banco Bpm (MI:BAMI), цена которых упала на 0,225 п. (8,97%), завершив сессию на отметке 2,279. Акции Mediobanca (MI:MDBI) поднялись на 0,188 п. (2,13%), закрывшись на уровне 8,638, а Banca Mediolanum SpA (MI:BMED) снизились в цене на 0,120 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 6,130.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (159) превысило количество закрывшихся в плюсе (120), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,66%, или 0,45, достигнув отметки $68,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,42%, или 0,31, до $73,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,20%, или 2,50, до отметки $1.220,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,06% до 1,1561, а котировки EUR/GBP повысились на 0,25%, достигнув отметки 0,8919.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 95,13.