Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, нефти и газа и здравоохранения.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 упал на 0,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Pirelli&C SPA (MI:PIRC), которые подорожали на 0,18 п. (2,38%), закрывшись на отметке в 7,67. Котировки A2A (MI:A2) выросли на 0,025 п. (1,55%), завершив торги на уровне 1,609. Бумаги Banco Bpm (MI:BAMI) выросли в цене на 0,025 п. (1,04%), закрывшись на отметке 2,375.

Лидерами падения стали акции Bper Banca SpA (MI:EMII), цена которых упала на 0,273 п. (5,91%), завершив сессию на отметке 4,347. Акции Moncler SpA (MI:MONC) поднялись на 0,86 п. (2,23%), закрывшись на уровне 37,69, а CNH Industrial (MI:CNHI) снизились в цене на 0,160 п. (1,53%) и завершили торги на отметке 10,295.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (195) превысило количество закрывшихся в плюсе (154), а котировки 30 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,98%, или 2,75, достигнув отметки $66,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 3,76%, или 2,81, до $71,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.218,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1595, а котировки EUR/GBP повысились на 0,47%, достигнув отметки 0,9004.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 95,06.