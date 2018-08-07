Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 1,26%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 1,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Pirelli&C SPA (MI:PIRC), которые подорожали на 0,28 п. (3,88%), закрывшись на отметке в 7,49. Котировки UniCredit SpA (MI:CRDI) выросли на 0,4140 п. (2,88%), завершив торги на уровне 14,7920. Бумаги Atlantia (MI:ATL) выросли в цене на 0,67 п. (2,70%), закрывшись на отметке 25,50.

Лидерами падения стали акции Davide Campari Milano SpA (MI:CPRI), цена которых упала на 0,09 п. (1,21%), завершив сессию на отметке 7,33. Акции Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) поднялись на 0,062 п. (0,43%), закрывшись на уровне 14,524, а Banco Bpm (MI:BAMI) снизились в цене на 0,004 п. (0,17%) и завершили торги на отметке 2,350.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (110), а котировки 34 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,32%, или 0,22, достигнув отметки $69,23 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,98%, или 0,72, до $74,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.220,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,34% до 1,1593, а котировки EUR/GBP повысились на 0,29%, достигнув отметки 0,8951.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,99.