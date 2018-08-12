Китай стал импортировать больше угля

В Китай в июле было ввезено почти 30 млн тонн угля, что почти на 50% больше, чем в 2017 году. Такой рост связывают с аномальной жарой и возросшим уровнем потребления электроэнергии

В стоимостном выражении импорт угля составил 18 млрд юаней (около 2,6 млрд долларов), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 63%, сообщает главное таможенное управление КНР.

При этом растущий импорт, а также значительные запасы угля, складированные в портах, позволили избежать роста цен на этот энергоноситель.

Ранее News.ru писал о том, что в Китае найдено огромное газовое месторождение. Залежи газа в провинции Шаньси могут составлять 545,6 млрд кубометров.