«Роснефть» инициировала процесс обратного выкупа акций

«Роснефть» инициировала процесс обратного выкупа акцийИз решения совета директоров следует, что во время проведения программы обратного выкупа, возвращенные акции будут располагаться на балансе компании. После завершения программы обратного выкупа, руководство компании определит дальнейшую судьбу возвращенных активов.

На данный момент, «Роснефть» находится в поиске независимого банка, который будет представлять интересы компании и возьмет на себя все финансовые операции по возврату активов. Представители «Роснефти» отметили, что планируется привлечь один из самых крупных международных банков, чтобы обеспечить высокий уровень прозрачности проведения сделок.

Текущая стратегия компании была принята в мае текущего года и имеет название «Роснефть-2022». Основные ее тезисы призваны увеличить доходность и отдачу от уже имеющихся активов компании.