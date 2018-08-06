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Новак: ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн баррелей в сутки
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Новак: ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн баррелей в сутки 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 6 август. /ТАСС/. Рост добычи нефти в рамках июньских договоренностей ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет находиться в пределах 1 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в своем Twitter.
"В июне была достигнута договоренность обеспечить уровень соответствия в 100%. Это подразумевает суммарное наращивание добычи на 1 млн барр. в сутки от уровня добычи в мае. Уровень добычи в последующие месяцы будет зависеть от достижения данной цели", — отметил он.
Министр также добавил, что «российский уровень добычи соответствует ожиданиям, раннее обсуждавшимся с партнерами по ОПЕК». Ранее Минэнерго сообщало, что Россия по состоянию на июль восстановила добычу на 259,5 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК+ принял решение вернуться к 100%-ому исполнению Венского соглашения об ограничении добычи на встрече в конце июня. Оно подразумевает рост добычи на 1 млн баррелей в сутки, так как сделка в последние месяцы перевыполнялась.
Поводом для такой меры министры альянса называли возможный дефицит нефти на рынке из-за падения производства в Венесуэле, Ливии и ожидаемых санкций против Ирана.
В связи с этим министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех не исключал, что страны соглашения могут нарастить добычу и более, чем на 1 млн баррелей в сутки. По данным МЭА, свободные мощности для реального восстановления добычи есть только у России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Алжира.
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