В первом полугодии в Китае отмечен быстрый рост потребления услуг

Пекин, 6 августа / Синьхуа / — В первом полугодии 2018 года в Китае был отмечен быстрый рост потребления услуг в туристической, культурной, спортивной и других отраслях. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ /ГКРР/.

В январе-июне потребление услуг туристической, культурной и спортивной отраслей, а также сферы ухода за пожилыми людьми и бытового обслуживания составило 40 проц. от общего объема потребления домохозяйств страны, сказал чиновник из ГКРР Лю Юйнань.

Туристический рынок Китая продолжил расширяться, при этом доходы от внутреннего туризма выросли в первом полугодии на 12,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как инвестиции, так и потребление в индустрии культуры показали хорошие результаты в первом полугодии. Инвестиции в основные фонды в индустрии культуры выросли на 17,5 проц. в годовом исчислении, в то время как кассовые сборы увеличились на 17,8 проц.

По мере старения населения в стране непрерывно растет спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми. По состоянию на июнь число учреждений по уходу за пожилыми достигло 156 тыс. В этих учреждениях насчитывается более 7 млн койко-мест и работает свыше 700 тыс. человек.

Спорт — отрасль с большим потенциалом развития в Китае, также продемонстрировал заметный рост, сказал другой чиновник из ГКРР Оу Сяоли.

По его прогнозам, к концу 2018 года вклад добавленной стоимости спортивной отрасли в ВВП страны превысит 1 проц. Потребление в спортивной индустрии составит около 1 трлн юаней /около 146 млрд долл. США/, отрасль создаст более 4,4 млн рабочих мест.

В первом полугодии розничные продажи потребительских товаров выросли на 9,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 18 трлн юаней. -0-