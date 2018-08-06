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В первом полугодии в Китае отмечен быстрый рост потребления услуг
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В первом полугодии в Китае отмечен быстрый рост потребления услуг 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Пекин, 6 августа /Синьхуа/ — В первом полугодии 2018 года в Китае был отмечен быстрый рост потребления услуг в туристической, культурной, спортивной и других отраслях. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ /ГКРР/.
В январе-июне потребление услуг туристической, культурной и спортивной отраслей, а также сферы ухода за пожилыми людьми и бытового обслуживания составило 40 проц. от общего объема потребления домохозяйств страны, сказал чиновник из ГКРР Лю Юйнань.
Туристический рынок Китая продолжил расширяться, при этом доходы от внутреннего туризма выросли в первом полугодии на 12,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как инвестиции, так и потребление в индустрии культуры показали хорошие результаты в первом полугодии. Инвестиции в основные фонды в индустрии культуры выросли на 17,5 проц. в годовом исчислении, в то время как кассовые сборы увеличились на 17,8 проц.
По мере старения населения в стране непрерывно растет спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми. По состоянию на июнь число учреждений по уходу за пожилыми достигло 156 тыс. В этих учреждениях насчитывается более 7 млн койко-мест и работает свыше 700 тыс. человек.
Спорт — отрасль с большим потенциалом развития в Китае, также продемонстрировал заметный рост, сказал другой чиновник из ГКРР Оу Сяоли.
По его прогнозам, к концу 2018 года вклад добавленной стоимости спортивной отрасли в ВВП страны превысит 1 проц. Потребление в спортивной индустрии составит около 1 трлн юаней /около 146 млрд долл. США/, отрасль создаст более 4,4 млн рабочих мест.
В первом полугодии розничные продажи потребительских товаров выросли на 9,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 18 трлн юаней. -0-
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