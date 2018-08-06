Буллард: не стоит ждать неизбежной рецессии в США

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что трейдеры не должны ждать «неизбежной рецессии», и указал на благоприятные перспективы экономики США.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Фото: EPA/YONHAP

"Мы всегда должны готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Я думаю, что идея о том, что неизбежно произойдет рецессия только потому, что какое-то время была экспансия, на самом деле не верна", — сказал Буллард в интервью CNBC.

"Экспансия в США, темпы роста были очень медленными со времен финансового кризиса… Уровень выпуска на самом деле немного ниже, чем если бы у вас был более нормальный рост, так что это своего рода аргумент в пользу того, что расширение может продолжаться еще какое-то время", — добавил он.

Экономика США во II квартале выросла на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года, показали предварительные данные министерства торговли страны.

Однако Буллард, который в настоящее время не является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС , отметил, что американский бизнес «очень обеспокоен» торговыми спорами с другими странами.

"Компании, с которыми я общаюсь…, очень обеспокоены ситуацией в сфере торговли, и это, безусловно, у всех на уме. Но в то же время их бизнес развивается очень хорошо, так что есть небольшой конфликт между тем, думают ли они, что должны продолжать инвестировать, или они должны подождать и посмотреть, как развивается ситуация в торговле", — рассказал он.

Многие аналитики считают, что растущий бюджетный дефицит, торговые войны и повышение процентных ставок могут положить конец экономической экспансии в США. Некоторые также считают, что нынешняя кривая доходности на рынке облигаций служит реальным доказательством рецессии.

Кривая доходности стала более плоской за последний месяц. Аналитики UBS Asset Management ожидают, что в следующем году произойдет инверсия кривой. Это обычно интерпретируется как признак приближающихся экономических потрясений.

В интервью CNBC Буллард признал, что он действительно «обеспокоен» темпами будущего повышения ставок. «Я беспокоился, чтобы мы не переусердствовали с нормализацией», — сказал он.

"Я думаю, что вопрос кривой доходности посылает нам сигнал о том, что, может быть, вся структура ставок сегодня просто ниже, может быть, мы должны просто реагировать на данные и не планировать попытки довести ставки до такого высокого уровня, чтобы они соответствовали тому, что мы видели в 2000-х или 1990-х годах", — заявил глава ФРБ Сент-Луиса.

Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам заседания 31 июля — 1 августа Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2%.