Ещё
Буллард: не стоит ждать неизбежной рецессии в США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Буллард: не стоит ждать неизбежной рецессии в США 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что трейдеры не должны ждать «неизбежной рецессии», и указал на благоприятные перспективы экономики США.
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Фото: EPA/YONHAP
"Мы всегда должны готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Я думаю, что идея о том, что неизбежно произойдет рецессия только потому, что какое-то время была экспансия, на самом деле не верна", — сказал Буллард в интервью CNBC.
"Экспансия в США, темпы роста были очень медленными со времен финансового кризиса… Уровень выпуска на самом деле немного ниже, чем если бы у вас был более нормальный рост, так что это своего рода аргумент в пользу того, что расширение может продолжаться еще какое-то время", — добавил он.
Экономика США во II квартале выросла на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года, показали предварительные данные министерства торговли страны.
Однако Буллард, который в настоящее время не является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, отметил, что американский бизнес «очень обеспокоен» торговыми спорами с другими странами.
"Компании, с которыми я общаюсь…, очень обеспокоены ситуацией в сфере торговли, и это, безусловно, у всех на уме. Но в то же время их бизнес развивается очень хорошо, так что есть небольшой конфликт между тем, думают ли они, что должны продолжать инвестировать, или они должны подождать и посмотреть, как развивается ситуация в торговле", — рассказал он.
Многие аналитики считают, что растущий бюджетный дефицит, торговые войны и повышение процентных ставок могут положить конец экономической экспансии в США. Некоторые также считают, что нынешняя кривая доходности на рынке облигаций служит реальным доказательством рецессии.
Кривая доходности стала более плоской за последний месяц. Аналитики UBS Asset Management ожидают, что в следующем году произойдет инверсия кривой. Это обычно интерпретируется как признак приближающихся экономических потрясений.
В интервью CNBC Буллард признал, что он действительно «обеспокоен» темпами будущего повышения ставок. «Я беспокоился, чтобы мы не переусердствовали с нормализацией», — сказал он.
"Я думаю, что вопрос кривой доходности посылает нам сигнал о том, что, может быть, вся структура ставок сегодня просто ниже, может быть, мы должны просто реагировать на данные и не планировать попытки довести ставки до такого высокого уровня, чтобы они соответствовали тому, что мы видели в 2000-х или 1990-х годах", — заявил глава ФРБ Сент-Луиса.
Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам заседания 31 июля — 1 августа Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2%.
При этом в центробанке США ожидают «дальнейшего постепенного повышения процентных ставок».
Вести Экономика: последние новости
Обзор рынка: сезонное затишье ЦБ Китая повысил требования к резервам по фьючерсам на юань до 20% Розничный блок "Открытия" ожидает в 2020 г. прибыль в 13 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени97
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение