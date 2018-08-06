В Махачкале прошла акция по профилактике летнего обострения сердечно-сосудистых заболеваний

Мероприятие организовали активисты ДГМУ и члены молодежного правительства Республики Дагестан.

В ходе акции будущие доктора всем желающим измеряли артериальное давление, давали советы, как вести здоровый образ жизни.

Главный врач больницы Хаджимурад Малаев отметил, что акции такого рода проводятся с целью сохранения и укрепления здоровья, а также для мотивирования населения к ведению здорового образа жизни. Все присутствующие смогли не только измерить свое давление, но и получить море положительных эмоций.

Программа акции была насыщенной. После основной части перед пациентами выступили: участница шоу «Голос. Дети» Алина Баранова, юные барабанщики.