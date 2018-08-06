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В Махачкале прошла акция по профилактике летнего обострения сердечно-сосудистых заболеваний
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В Махачкале прошла акция по профилактике летнего обострения сердечно-сосудистых заболеваний 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Мероприятие организовали активисты ДГМУ и члены молодежного правительства Республики Дагестан.
В ходе акции будущие доктора всем желающим измеряли артериальное давление, давали советы, как вести здоровый образ жизни.
Главный врач больницы Хаджимурад Малаев отметил, что акции такого рода проводятся с целью сохранения и укрепления здоровья, а также для мотивирования населения к ведению здорового образа жизни. Все присутствующие смогли не только измерить свое давление, но и получить море положительных эмоций.
Программа акции была насыщенной. После основной части перед пациентами выступили: участница шоу «Голос. Дети» Алина Баранова, юные барабанщики.
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