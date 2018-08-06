Ещё
В настроениях инвесторов преобладает оптимизм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В настроениях инвесторов преобладает оптимизм 

Прайм 5 часов назад
Американские индексы завершили торги 3 августа в плюсе. S&P500 вырос на 0,46%, до 2840 пунктов. Технологический сектор, выступивший днем ранее драйвером общего роста, в пятницу выглядел немного слабее. Позитивную динамику продемонстрировали акции защитных секторов: телекомы, коммунальные услуги. На котировки продолжает давить торговое противостояние между США и Китаем. Золото на этом фоне подорожало до $1214,10 за унцию.
Доллар почти не изменился к основным валютам на фоне снижения доходности по американским облигациям.
Министерство труда США выпустило отчет за июль. Как следует из этого документа, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства оставило 157 тыс. при прогнозе экономистов в 190 тыс. Одновременно с этим июньский показатель пересмотрен с 213 тыс. до 248 тыс. Уровень безработицы за июль упал с 4,0% до 3,9%. Средняя почасовая зарплата повысилась на 7 центов, до $27,05. За последние 12 месяцев она выросла на 2,7%. Снижение найма говорит скорее о временных трудностях компаний с поиском квалифицированных кадров, а в целом отчет отразил благополучное состояние рынка труда.
Мировые фондовые индексы движутся разнонаправленно под влиянием успешных корпоративных отчетов и сохраняющихся опасений относительно торговой войны. Китай придерживается курса на противостояние с США, на что негативно реагирует индекс Шанхайской биржи, а сильная отчетность стимулирует рост на бирже Гонконга. Американский сезон отчетности также проходит успешно, что дает основания рассчитывать на позитивную динамику фондовых площадок Штатов. Отчет по рынку труда подтвердил уверенность инвесторов о благополучном состоянии экономики США, что положительно отражается на их настроениях. Важной экономической статистики сегодня не будет. По нашим прогнозам, S&P500 в ходе предстоящей сессии вырастет на 0,2%, до 2845 пунктов.
После закрытия рынка сегодня отчитается Marriott Int, по компании ожидается рост прибыли, однако на фоне плохого отчета сети Hilton необходимо внимательно отслеживать признаки усиления конкуренции с небольшими отелями и сервисами по их поиску такими, как Airbnb.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на отчетностях и корпоративных новостях Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени97
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение