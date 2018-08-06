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В храме провели благотворительную акцию
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В храме провели благотворительную акцию 

Наш Теплый стан 5 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Приход храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане принял участие в акции «Малая Лепта».
«3 августа по благословению управляющего Юго-Западным викариатством, епископа Дмитровского Феофилакта, социальная служба храма доставила благотворительную помощь, предназначенную нуждающимся семьям к месту сбора», сообщается на сайте церкви.
Межприходская акция «Малая Лепта» организована Юго-Западным викариатством Московской епархии. Приход храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане принял участие в данной акции. Социальной службой храма был организован сбор средств гигиены, лекарств, бытовой химии и продуктов питания, в том числе детского, общим весом более 200 кг.
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