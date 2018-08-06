Скубченко: Кто на самом деле обдирает украинцев 

Следим за руками
«Нафтогаз» получил в 2017 году 39,3 млрд грн чистой прибыли.
По решению Кабмина «Нафтогаз» перечислил в бюджет 11,8 млрд грн, или 30% чистой прибыли за 2017 год.
Итого, у «Нафтогаза» остаётся 27,5 млрд грн (1 млрд долл).
«Нафтогаз» возьмет кредит 100 миллионов долларов на закупку газа.
Вопрос: а куда делся миллиард долларов из прибыли за 2017 год? Не на счетах ли истинных западных владельцев так называемой «государственной» НАК, к чьим смотрящим в Лондон глава «Нафтогаза» Коболев периодически летает на отчёт?
Это к пониманию того, кто является истинным выгодополучателем от увеличения цены на газ, кто обдирает украинцев.