Скубченко: Кто на самом деле обдирает украинцев

Следим за руками

«Нафтогаз» получил в 2017 году 39,3 млрд грн чистой прибыли.

По решению Кабмина «Нафтогаз» перечислил в бюджет 11,8 млрд грн, или 30% чистой прибыли за 2017 год.

Итого, у «Нафтогаза» остаётся 27,5 млрд грн (1 млрд долл).

«Нафтогаз» возьмет кредит 100 миллионов долларов на закупку газа.

Вопрос: а куда делся миллиард долларов из прибыли за 2017 год? Не на счетах ли истинных западных владельцев так называемой «государственной» НАК , к чьим смотрящим в Лондон глава «Нафтогаза» Коболев периодически летает на отчёт?

Это к пониманию того, кто является истинным выгодополучателем от увеличения цены на газ, кто обдирает украинцев.