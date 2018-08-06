Рубль продолжает испытывать психоэмоциональный предсанкционный стресс

Тема вероятных санкций Госдепа США против российского рублёвого госдолга продолжает доминировать не только в российском, но и — отчасти — в глобальном инфопространстве. Нет смысла возвращаться к теме реализуемости таких санкций, которая уже нами подробно освещалась ранее. Но, как говорится, рынок — это не столько отражение объективной реальности, сколько следствие восприятия и ожиданий его участников, которым, как правило, недосуг делать глубокие скрупулёзные исследования — просто по причине того, что они заняты биржевой торговлей.

Как следствие этого, российский рубль продолжает медленно, но верно ослабевать против большинства твёрдых валют, опускаясь сегодня к полудню по МСК до уровня 63,55 за доллар (73,50 рублей за евро). Индекс доллара DXY при этом продолжает удерживаться возле своих годовых максимумов на уровне 95,12. Золото при этом находится, соответственно, на годовых минимумах, торгуясь по $1224 за тройскую унцию и теряя 0,3% с открытия в Шанхае. Риски пробития драгметаллом «первого бастиона» — отметки $1220 за тройскую унцию — после которой становится более вероятным противоциклический поход к уровню $1195 за тройскую унцию — при таком развитии событий значительно возрастают.

Интересное «рацпредложение» прозвучало из уст председателя ФРБ Сейнт-Луиса Джеймса Булларда. Говоря о негативных последствиях нынешних торговых войн, он предлагает всем странам одновременно и добровольно упразднить торговые тарифы. «Позиционирование здесь состоит в том, что в других странах есть свободная торговля, а в США её нет. Если это не просто демагогия — то, о чём мы говорим, — мы просто снижаем все тарифы и все нетарифные барьеры. Всё сводим к нулю. Это будет лучший результат для всего мира», — сказал Буллард в интервью программе «Squawk Box Europe» CNBC в понедельник ранним утром по МСК.

На самом деле, если такой вариант решения проблемы действительно принять за основу, то США как минимум вдвое увеличат дефицит своего торгового баланса, так как сильно переоценённый доллар и большая доля затрат на рабочую силу в себестоимости американской продукции при условии такого «нулевого варианта» попадут под «автосанкции» («безотносительный к торговым войнам низкий спрос на внешних рынках продукции с более дешёвыми аналогами») в силу низкой ценовой конкурентоспособности. Вновь мы возвращаемся к тому, что любые заявления чиновников по обе стороны океана ценны только в случае их тщательной предварительной аналитической проработки.