Фунт опустился до минимума с сентября 2017 г на заявлениях по Brexit

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник днем опустился до минимума с начала сентября прошлого года, инвесторы отыгрывают заявление министра торговли Великобритании о том, что наиболее вероятен вариант выхода страны из ЕС (Brexit) без достижения договоренности с Евросоюзом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2941 доллара с 1,3003 доллара за фунт на предыдущем закрытии, ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,2933 доллара за фунт, или минимума с 6 сентября 2017 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,154 доллара за евро с 1,1568 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 111,44 иены за доллар со 111,28 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 95,47 пункта.

По итогам июльского раунда переговоров главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС и Великобритания хотят достичь соглашения об условиях «развода» не позднее октября. Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений, заявил в конце июля глава британского министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Усугубляет удешевление фунта и укрепление доллара опасения по мировой торговле из-за конфликта между США и КНР. В пятницу министерство коммерции КНР сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.