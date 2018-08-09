Фунт остается на годовых минимумах к доллару из-за сложностей в переговорах о Brexit

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару остается на минимумах почти за год на фоне сложностей в переговорах между Евросоюзом и Великобританией относительно их будущих торговых отношений после выхода последней из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2871 доллара с 1,2881 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Таким образом, фунт остается на минимальных уровнях с августа прошлого года.

Курс евро к доллару опускался до 1,157 доллара за евро с 1,161 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,93 иены за доллар со 111,03 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,3%, до 95,34 пункта.

Падение курса британской валюты вызвано опасениями того, что Британии придется осуществлять выход из ЕС (Brexit) без окончательного договора, описывающего новые условия торговых отношений Лондона с Брюсселем. Согласно результатам опроса агентства Рейтер , около 25% аналитиков считают, что соглашение о торговле не будет достигнуто. В таком случае курс фунта может упасть до 1,2 доллара, считают эксперты.

Вместе с тем, валютные трейдеры ждут публикации в пятницу ряда статданных из Великобритании. Национальное статистического бюро страны обнародует первую оценку ВВП Великобритании во втором квартале 2018 года, а также данные об объеме промышленного производства в стране в июне.