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Фунт подешевел к доллару до минимума почти за год на опасениях Brexit без договора с ЕС
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Фунт подешевел к доллару до минимума почти за год на опасениях Brexit без договора с ЕС 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду подешевел до минимума в 2018 году на фоне опасений инвесторов, что Британии придется осуществлять выход из ЕС (Brexit) без окончательного договора, описывающего новые условия торговых отношений Лондона с Брюсселем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.58 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2879 доллара с 1,2939 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Это стало минимумом с 25 августа 2017 года. Фунт также дешевеет против иены, евро и швейцарского франка.
Курс евро к доллару, в свою очередь, опускался до 1,1598 доллара за евро с 1,1599 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,94 иены за доллар со 111,39 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 95,19 пункта.
Лондонские трейдеры сообщили о значительном увеличении числа инвесторов, которые хеджируют «Brexit без достижения договоренности с Брюсселем», сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что такой вариант приведет к падению курса британской валюты и существенно повредит экономике страны из-за высоких барьеров в торговле с ЕС. В выходные министр по международной торговле страны Лиам Фокс заявил в интервью The Sunday Times, что с вероятностью в 60% Brexit произойдет без договоренности с ЕС.
Как добавляет Рейтер, дополнительных факторов для снижения фунта в среду нет, однако опасения инвесторов увеличиваются по мере приближения сентября, когда состоится очередная встреча переговорщиков. «То, что мы видим — это слабость фунта по всему фронту, что является очень резкой тенденцией к понижению», — приводит агентство мнение стратега австралийского Commonwealth Bank. По итогам июльского раунда переговоров главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны хотят достичь соглашения об условиях «развода» не позднее октября.
Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений, заявил в конце июля глава британского министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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