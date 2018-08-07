Ещё
Фунт стерлингов может упасть на 10% в случае «жесткого» Brexit
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.71
+0.15 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Фунт стерлингов может упасть на 10% в случае «жесткого» Brexit 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Фунт стерлингов может упасть еще примерно на 10%, если Великобритании не удастся заключить соглашение с Евросоюзом о выходе из блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков.
Фото: EPA/ANDY RAIN
По мере приближения крайнего срока официального выхода королевства из ЕС (март 2019 года) растут опасения по поводу «жесткого» Brexit, что оказывают давление на британскую валюту.
В понедельник курс фунта стерлингов упал до $1,2920, минимального уровня за 11 месяцев. Это произошло, после того как министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что с вероятностью в 60% страна выйдет из блока без заключения соглашения.
Фунт стерлингов может упасть примерно на 10% с текущих уровней около 89,30 пенса за евро и достичь паритета с европейской валютой, если «мягкий» Brexit окажется маловероятным, заявила Джейн Фоли из Rabobank International. Тем не менее, она уточнила, что этот сценарий не является базовым. Покупки фунта маловероятны, пока не появится больше ясности о Brexit, сказала Фоли.
"Фунт стерлингов первоначально потерял 10% после референдума [о Brexit], так что это минимум" снижения валюты на торгово-взвешенной основе в случае реального риска выхода из ЕС без сделки, говорит Ту Лан Нгуен из Commerzbank AG.
Курс британской валюты к доллару может упасть до 1,20 в случае отсутствия соглашения, прогнозирует валютный стратег Credit Agricole Валентин Маринов. Если же сценария «Brexit без сделки» удастся избежать, возможно движение пары GBP/USD к отметке 1,39, добавил он.
"Если соглашение не будет заключено, фунт стерлингов может ослабнуть примерно на 10% [или] даже больше. Если сделка будет заключена… [фунт стерлингов] может вырасти на 10%. Не думаю, что какая-либо другая валюта может продемонстрировать такие движения в ближайшие несколько месяцев", — заявил валютный стратег Bank of America Merrill Lynch Танос Вамвакидис в интервью CNBC.
Британская валюта остается под давлением, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%.
Это показывает, что теперь курс фунта зависит от политических факторов, отметила Фоли из Rabobank.
Вести Экономика: последние новости
Российские инвесторы скупают валюту Прогноз: до конца августа давление на рубль сохранится Чистая прибыль Commerzbank в I полугодии составила 533 млн евро против убытка год назад
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»72
Украина оставила «Газпром» без денег200
«Северный поток-2» прошел точку невозврата198
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России96
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение