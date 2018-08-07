Фунт стерлингов может упасть на 10% в случае «жесткого» Brexit

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Фунт стерлингов может упасть еще примерно на 10%, если Великобритании не удастся заключить соглашение с Евросоюзом о выходе из блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Фото: EPA/ANDY RAIN

По мере приближения крайнего срока официального выхода королевства из ЕС (март 2019 года) растут опасения по поводу «жесткого» Brexit, что оказывают давление на британскую валюту.

В понедельник курс фунта стерлингов упал до $1,2920, минимального уровня за 11 месяцев. Это произошло, после того как министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что с вероятностью в 60% страна выйдет из блока без заключения соглашения.

Фунт стерлингов может упасть примерно на 10% с текущих уровней около 89,30 пенса за евро и достичь паритета с европейской валютой, если «мягкий» Brexit окажется маловероятным, заявила Джейн Фоли из Rabobank International. Тем не менее, она уточнила, что этот сценарий не является базовым. Покупки фунта маловероятны, пока не появится больше ясности о Brexit, сказала Фоли.

"Фунт стерлингов первоначально потерял 10% после референдума [о Brexit], так что это минимум" снижения валюты на торгово-взвешенной основе в случае реального риска выхода из ЕС без сделки, говорит Ту Лан Нгуен из Commerzbank AG.

Курс британской валюты к доллару может упасть до 1,20 в случае отсутствия соглашения, прогнозирует валютный стратег Credit Agricole Валентин Маринов. Если же сценария «Brexit без сделки» удастся избежать, возможно движение пары GBP/USD к отметке 1,39, добавил он.

"Если соглашение не будет заключено, фунт стерлингов может ослабнуть примерно на 10% [или] даже больше. Если сделка будет заключена… [фунт стерлингов] может вырасти на 10%. Не думаю, что какая-либо другая валюта может продемонстрировать такие движения в ближайшие несколько месяцев", — заявил валютный стратег Bank of America Merrill Lynch Танос Вамвакидис в интервью CNBC.

Британская валюта остается под давлением, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%.

Это показывает, что теперь курс фунта зависит от политических факторов, отметила Фоли из Rabobank.