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Фунт восстанавливается на фоне сообщений об уступках ЕС
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Фунт восстанавливается на фоне сообщений об уступках ЕС 

Прайм 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Британский фунт частично восстановил утраченные ранее позиции, после того как газета The Times без ссылки на источник сообщила, что ЕС, возможно, готов предложить уступки для Великобритании по соглашению о Brexit. Это сообщение также было перепечатано на сайте Business Insider, сообщает Dow Jones.
Эти уступки позволят Великобритании остаться на едином европейском рынке товаров и отказаться от свободного передвижения. Тем не менее, Великобритании придется придерживаться всех правил, касающихся окружающей среды, социальной сферы и таможни, помимо тех, которые изложены в недавних предложениях премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.
Пара британский фунт/доллар США ненадолго превысила 1,29, достигнув внутридневного максимума 1,2912, но затем вновь упала и на момент написания статьи торговалась по 1,2888.
Пара евро/фунт снова опустилась ниже 0,90 и на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 0,8998. Пара фунт/доллар ранее упала до самого низкого уровня почти за год 1,2842.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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