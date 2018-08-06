Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье в шестой раз

В Подмосковье в шестой раз пройдет ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Мы ее будем проводить уже шестой раз. В свое время акция была направлена на борьбу с короедом. Короеда мы победили, теперь осталось восстановить леса там, где образовались поляны после санитарной вырубки», — цитирует губернатора его пресс-служба.

В прошлом году акция прошла в Подмосковье 16 сентября. В ней приняли участие более 150 тыс. человек, посадивших около 1,7 млн деревьев.