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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье в шестой раз
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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье в шестой раз 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Подмосковье в шестой раз пройдет ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.
«Мы ее будем проводить уже шестой раз. В свое время акция была направлена на борьбу с короедом. Короеда мы победили, теперь осталось восстановить леса там, где образовались поляны после санитарной вырубки», — цитирует губернатора его пресс-служба.
В прошлом году акция прошла в Подмосковье 16 сентября. В ней приняли участие более 150 тыс. человек, посадивших около 1,7 млн деревьев.
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