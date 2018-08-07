В Подмосковье 22 сентября пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево»

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет на территории Московской области 22 сентября. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"В этом году акцию по традиции проводим в сентябре — 22 сентября. Планируем, что она будет проведена во всех муниципалитетах Московской области", — сказал он, добавив, что в этом году в ней, как ожидается, примут участие не менее 200 тыс. человек.

Для мероприятия будут подготовлены 1,5 тыс. площадок в муниципалитетах региона. По словам Советникова, за шесть лет в акции приняли участие более 700 тыс. человек. Они высадили около 7 млн деревьев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит на территории региона с 2013 года. В прошлом году в ходе экологической акции было высажено свыше 1,8 млн деревьев.