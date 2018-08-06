В первом полугодии Наньнинская таможня расследовала 913 дел о контрабанде на сумму более 1,4 млрд юаней

долл. — 6,8 юаня/. Общий объем неуплаченных таможенных пошлин достиг 72,76 млн юаней, было задержано 209 подозреваемых. Об этом сообщила Наньнинская таможня.

Борьба с контрабандой зарубежного мусора стала важной частью работы Наньнинской таможни в этом году. В январе-июне Наньнинская таможня расследовала в общей сложности 36 случаев и выявила 47,5 тыс. тонн твердых отходов из-за границы.

В первой половине года Наньнинская таможня расследовала в общей сложности 15 особо крупных дел о контрабанде на сумму 584 млн юаней, объем неуплаченных таможенных пошлин составил 24,53 млн юаней. -0-