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Ставка НДС вырастет с 1 января 2019 года
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Ставка НДС вырастет с 1 января 2019 года 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
НДС — основной источник ненефтегазовых доходов федерального бюджета (в этом году сборы «внутреннего» НДС составят 3,4 триллиона рублей, «внешнего», от обложения импорта — 2,4 триллиона). Повышение налога, рассчитывает минфин, принесет дополнительные два триллиона рублей в ближайшие три года. Эти средства должны пойти на медицину, образование, социальное обеспечение и культуру в рамках майского указа президента.
Остается без изменений 10-процентная ставка НДС для социально значимых товаров — продуктов питания (за исключением деликатесов), детских товаров, лекарств и медизделий.
По оценке минэкономразвития, доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76 процентов, соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от повышения налога равен 1,3 процента. Но он может быть частично абсорбирован за счет маржи производителей и продавцов. По оценке Банка России, часть эффекта от повышения НДС проявится еще до начала следующего года через инфляционные ожидания (они уже среагировали на новости о повышении налога) и опережающую подстройку цен, годовая инфляция вырастет до 3,5-4 процентов к концу 2018 года и может временно и ненамного превысить 4-процентный таргет в следующем году. Также на фоне решения по НДС официальный макропрогноз по росту ВВП в следующем году снижен с 2,1 до 1,4 процента. В течение 2019 года негативный эффект от повышения НДС должен быть исчерпан.
В качестве определенной компенсации этим же законом фиксируется на бессрочный период «льготный» 22-процентный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который установлен на 2017-2020 годы. С 2021 года тариф, согласно пока еще действующей редакции Налогового кодекса, должен был повыситься до 26 процентов. Поправки, отменяющие это повышение (N 306-ФЗ), внесены также в Закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
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