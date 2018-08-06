«Химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты», — Глеб Никитин

фото Александра Воложанина«Химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты», — Глеб Никитин4 августа глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил производственное объединение «Оргхим» во время рабочей поездки в Уренский район.

Глеб Никитин отметил значимость такого суперсовременного предприятия для Уреня и Нижегородской области в целом. Отдельно глава региона выделил экспортное направление и социальную функцию на предприятии. Также в процессе обсуждения перспектив развития предприятия и химической отрасли в регионе Глеб Никитин подчеркнул, что химическая промышленность показывает очень хорошие результаты. Объем производства продукции за первое полугодие 2018 года увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Промышленные предприятия продолжают развиваться — реализуют инвестиционные проекты, выполняют крупные заказы, открывают производства и обновляют оборудование. Нижегородская продукция востребована за рубежом, и это дает хорошую базу для выполнения задачи по увеличению объемов несырьевого экспорта», — добавил глава региона. Напомним, по данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд долл. США, в 2016 — 1,99 млрд долл. США, в 2017 году — 2,99 млрд долларов США.