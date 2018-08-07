«Роснефть» при buyback будет ориентироваться на апрельскую цену акций

"В расчете «на сегодня» приобретения бы не осуществлялись, в условиях 10 и 11 апреля мы бы, безусловно, увидели работу внешнего банка-агента. Поэтому работа будет вестись, мы будем искать с помощью нашего банка-агента такой зазор между фундаментальной оценкой рыночной стоимости компании, которая позволяет реализовывать максимальную эффективность для акционеров «Роснефти», — сказал Федоров.

По состоянию на 10 и 11 апреля текущего года акции «Роснефти» на закрытии торгов Мосбиржи стоили 307,6 руб. и 324 руб. соответственно. На текущий момент стоимость акции компании на Мосбирже составляет 326,25 руб.

Buyback «Роснефти»

Ранее сообщалось, что совет директоров «Роснефти» одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до $2 млрд Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы. Приобретенные в ходе реализации программы акции и GDR будут находиться на балансе группы «Роснефть».

По итогам завершения программы совет директоров компании примет соответствующее решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение. В ближайшее время на основе решения совета директоров будет назначен независимый банк-агент, который в рамках программы будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов.